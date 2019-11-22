РПЛ

BobsoccerBobsoccer«Локомотив» и «Тамбов» определились с экипировкой на матч 17 тура

Тамбов — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
29′
Гжегож Крыховяк
34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
35′
Владимир Обухов
39′
46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
47′
56′
Гжегож Крыховяк
65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
87′
90′+2′
Эдер
Брайан Идову
Сегодня вечером 17 тур Российской Премьер-Лиги откроется матчем между "Локомотивом" и "Тамбовом". Игра пройдет в Саранске, где в нынешнем сезоне тамбовский клуб играет домашние матчи. Команды определились с комплектами экипировки, в которых выйдут на сегодняшний матч.
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