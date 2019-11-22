РПЛ
Bobsoccer«Локомотив» и «Тамбов» определились с экипировкой на матч 17 тура
|29′
Гжегож Крыховяк
|34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
|35′
Владимир Обухов
|39′
|46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
|47′
|56′
Гжегож Крыховяк
|65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
|73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
|77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
|87′
|90′+2′
Эдер
Брайан Идову
Тамбов
Расстановка 3‑4‑3
88
Шелия
55
Осипенко
27
Грицаенко
58
Ойеволе
2
Рыбин
48
Часовских
92
Чуперка
3
Тетрашвили
17
Хосонов
9
Мамтов
8
Килин
1
Гилерме
5
Хёведес
27
Серкейра
33
Кверквелия
31
Рыбус
59
Миранчук
6
Баринов
18
Коломейцев
7
Крыховяк
2 ×
11
Миранчук
3
Идову
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Сегодня вечером 17 тур Российской Премьер-Лиги откроется матчем между "Локомотивом" и "Тамбовом". Игра пройдет в Саранске, где в нынешнем сезоне тамбовский клуб играет домашние матчи. Команды определились с комплектами экипировки, в которых выйдут на сегодняшний матч.
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«Тамбов» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч РПЛ 22 ноября 2019 года
LiveSport.ru19 ноября в 16:07
Футболисты «Тамбова-М» примут «Локомотив-М» на стадионе «Локомотив»
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