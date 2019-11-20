Сегодня вечером 17 тур Российской Премьер-Лиги откроется матчем между "Локомотивом" и "Тамбовом". Игра пройдет в Саранске, где в нынешнем сезоне тамбовский клуб играет домашние матчи. Команды определились с комплектами экипировки, в которых выйдут на сегодняшний матч.

Спорт день за днем

«Локомотив» и «Тамбов» определились с экипировкой на матч 17 тура

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