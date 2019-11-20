РПЛ

BobsoccerBobsoccer«Локомотив» и «Тамбов» определились с экипировкой на матч 17 тура

Тамбов — Локомотив
сегодня
в 11:30
Чемпионат России
Стадион «Спартак»
Сегодня вечером 17 тур Российской Премьер-Лиги откроется матчем между "Локомотивом" и "Тамбовом". Игра пройдет в Саранске, где в нынешнем сезоне тамбовский клуб играет домашние матчи. Команды определились с комплектами экипировки, в которых выйдут на сегодняшний матч.
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