Футбольный московский клуб «Локомотив» и команда «Уфа» не смогли выявить победителя в матче пятнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и закончилась с ничейным счетом 1:1.

«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в РПЛ

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