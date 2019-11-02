РПЛ

REGNUMREGNUM«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в РПЛ

Уфа — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
17′
Эдер
Артем Голубев
52′
59′
Эдер
64′
Рифат Жемалетдинов
67′
Алексей Миранчук
71′
Гжегож Крыховяк
Ловро Бизяк
72′
75′
Бенедикт Хеведес
84′
Ведран Чорлука
85′
Мацей Рыбус
90′
Владислав Игнатьев
Футбольный московский клуб «Локомотив» и команда «Уфа» не смогли выявить победителя в матче пятнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и закончилась с ничейным счетом 1:1.
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