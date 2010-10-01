Тренерский штаб «Локомотива» огласил стартовый состав команды на гостевой матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Общество Российские пиратские сайты лишились плеера Голландский фонд по борьбе с пиратством BREIN добился отключения сервера стримингового плеера Moonwalk.

Политика Зеленская надела неуместное платье на интронизацию императора Японии Пользователи Сети раскритиковали платье супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены, которое она надела для церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Авто Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT Современный спорткар Toyota Supra 3000GT будет посвящён концепту Supra TRD3000GT, который представили в 1994 году.

Армия и оружие Эрдоган объяснил Путину цели операции Турции в Сирии Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он разъяснил цели и задачи военной операции Анкары в Сирии.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов взял урок у шеф-повара Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал в гостях у известного турецкого шеф-повара, сообщает телеканал «МИР 24».

Технологии Крупное обновление Windows 10 уже доступно для избранных Компания Microsoft пару недель назад анонсировала следующее крупное обновление операционной системы Windows 10.

Армия и оружие В зоне опознавания ПВО Южной Кореи засекли шесть военных самолетов РФ В зону опознавания ПВО Южной Кореи над Японским морем вошли шесть российских военных самолетов.

Экономика ФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма» При полностью заблокированном счете компания может продолжать перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.

Происшествия У жителей тюменской деревни Ачиры нашли опасную болезнь Уже троих жителей деревни Ачиры, что в Тобольском районе, эвакуировали на вертолёте в тяжелом состоянии с симптомами отравления.

Политика Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Политика Советник Трампа по торговле подала в отставку Советник американского лидера Дональда Трампа по вопросам торговли Келли Энн Шоу подала в отставку, сообщает Reuters.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.

Наука Американский скоростной вертолет SB-1 Defiant возобновил полеты после технических проблем Редко какой проект в современной авиации имеет такую же значимость и может похвастаться подобным вниманием со стороны СМИ, как перспективный скоростной вертолет Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant.

Общество Киберпреступники нашли новый способ кражи денег через смартфон Новый способ кражи денег у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на мобильные телефоны — придумали интернет-мошенники.

Политика «Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.

Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза 17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.

Футбол Сарри: «Ювентус» должен был забивать «Локомотиву» больше Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри после матча группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (2:1) остался недоволен реализацией опасных моментов своих подопечных.

Авто Кроссовер Skoda Karoq в России появится в 1 квартале 2020 года Ссылаясь на главу российского офиса Ян Прохазка, журналисты 110km.ru пишут, что кроссовер Skoda Karoq представят в России в декабре, а его продажи стартуют в первом квартале следующего года.

Экономика В России выросло число долларовых миллиардеров Уточняется, что одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 тыс. до 246 тыс. По оценкам аналитиков, 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране.

Общество К эксперименту с самозанятыми подключат 13 новых регионов В новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов.

Экономика Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.

Политика Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе Расследование в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, было условием для встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, заявил и.о. посла США на Украине Билл Тейлор перед конгрессом.