Лига чемпионов

Нева СпортНева Спорт«Локомотив» примет «Ювентус» в Лиге чемпионов

Локомотив — Ювентус
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
  
20
Игнатьев
  
5
Хёведес
  
14
Чорлука
  
31
Рыбус
  
17
Жемалетдинов
  
7
Крыховяк
  
6
Баринов
  
23
Мариу
  
59
Миранчук
  
19
Эдер
  
1
Шченсны
  
13
Данило
  
19
Бонуччи
  
24
Ругани
  
12
Сандро
  
6
Хедира
  
5
Пьянич
  
8
Рэмзи
  
25
Рабьо
  
21
Игуаин
  
7
Роналду
  
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграет на своем поле с туринским «Ювентусом». Игра пройдет при аншлаге на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 20.55. В игре в Турине удалось победить «Ювентусу».
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