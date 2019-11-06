Лига чемпионов
Нева Спорт«Локомотив» примет «Ювентус» в Лиге чемпионов
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
7
Крыховяк
6
Баринов
23
Мариу
59
Миранчук
19
Эдер
1
Шченсны
13
Данило
19
Бонуччи
24
Ругани
12
Сандро
6
Хедира
5
Пьянич
8
Рэмзи
25
Рабьо
21
Игуаин
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграет на своем поле с туринским «Ювентусом». Игра пройдет при аншлаге на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 20.55. В игре в Турине удалось победить «Ювентусу».
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