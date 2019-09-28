РПЛ
RT на русскомЛокомотив — Зенит 0:0 (1-й тайм)
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
6
Баринов
27
Серкейра
7
Крыховяк
17
Жемалетдинов
9
Смолов
23
Мариу
99
Лунев
6
Иванович
15
Караваев
44
Ракицкий
3
Сантос
18
Жирков
27
Оздоев
5
Барриос
22
Дзюба
7
Азмун
11
Дриусси
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Происшествия
В Атлантике пропало судно с украинцами
Вести.Ru 11:30
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Политика
Роухани поддержал перенос штаб-квартиры ООН из США
Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Тегеран поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну.
Газета.Ru 26 сентября в 16:17
Шоу-бизнес
Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию «Гран-при России», Квят ее пропустил
Спорт-Экспресс 09:06
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Футбол
«Ростов» разгромил «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ
RT на русском 11:29
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Политика
Трамп начал активно пиариться за счет Зеленского
Опубликовано Donald J. Trump Пятница, 27 сентября 2019 г. Как ранее сообщал News Front, демократы инициировали процедуру импичмента, мотивируя это решение тем, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, требуя от него компромата на Байдена.
Новостной фронт 02:47
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок
Певица выложила из Владивостока снимок на фоне набережной, посетовала на пробки в городе, а после концерта устроила корпоративный ужин, на котором присутствовали её друзья из Приморья.
Восток-Медиа вчера в 19:58
Авто
Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в РФ
За три года машины прошла свыше 1 млн километров, и за это время двигателю делали два капитальных ремонта.
Tvoe-avto.com 26 сентября в 15:39
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
В Черновцах в ночь на 28 сентября родились сиамские близнецы.
РИА Новости 08:57
Здоровье
Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила
На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
Регион online 26 сентября в 08:20
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал американских ЗРК в Саудовской Аравии
Российская газета 10:57
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Экономика
Что ждет россиян в октябре 2019 года
С 1 октября россияне смогут подавать групповые гражданские иски.
Коммерсантъ 26 сентября в 07:50
Музыка
Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда
Актуальные Новости 09:31
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:39
Происшествия
Полицейские ищут убийцу двух человек в Асбесте
Екатеринбург в эфире 08:45
Гаджеты
В продажу поступили дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
27 сентября супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi появились в продаже на китайском рынке.
Газета DAILY вчера в 15:07
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Армия и оружие
ДЭПЛ «Колпино» изобразила аварийную подлодку
После обнаружения подлодки со спасательного судна "Коммуна" спустили глубоководный аппарат "АС-28" с аварийной спасательной группой на борту, который пристыковался к объекту и выполнил подъем с глубины "раненых" членов экипажа, которым оказали медпомощь на борту "Коммуны".
Центральный Военно-Морской Портал 26 сентября в 02:18