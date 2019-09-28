Футбол

RT на русскомRT на русском«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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