Футбол
RT на русском«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Названы составы «Локомотива» и «Зенита» на главный матч 11 тура РПЛ
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«Не посрами фамилию». Актер Валерий Баринов объявил состав «Локомотива» на матч с «Зенитом»
Спорт-Экспрессвчера в 12:20
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:11, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 10:41
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Яна Поплавская расплакалась на свадьбе младшего сына Никиты. Актриса уверена, что отдала ребёнка «в хорошие руки».
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В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
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NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.
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В СМИ появилось видео учений «Центр-2019», снятое от первого лица
Life.ru вчера в 20:56
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
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iXBT.com 27 сентября в 06:06
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Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.
ТАСС вчера в 03:08
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Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Газета.Ru вчера в 13:31
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В 29 сентября связаны и другие народные приметы. Считали, что чем теплее в этот день, тем позднее зима наступит.
Известия Мордовии вчера в 09:58
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Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
Немецкий турист Мартин Крик, совершивший путешествие на велосипеде от Санкт-Петербурга до Москвы, рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России.
РИА Новости вчера в 22:10
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Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя
Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия 27 сентября в 22:48
Единоборства
Опубликовано видео самого быстрого нокаута в истории Bellator
Американский боец смешанного стиля (ММА) Эд Джей Макки победил своего соотечественника армянского происхождения Георгия Караханяна, зафиксировав второй самый быстрый нокаут в истории организации Bellator.
NewInform 03:01
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали об оружии России против авианосцев США
Китайский портал Sohu рассказал о главном российском оружии против авианосцев ВМС Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 15:21
Футбол
Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа
Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.
Спорт-Экспресс вчера в 22:14
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В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
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В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца
ТАСС вчера в 11:25
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 27 сентября в 11:35
Общество
В МЧС прокомментировали наказание за курение на балконе
В МЧС прокомментировали принятые правительством и вступающие в силу с 1 октября изменения в правила пожарной безопасности.
РИА Оренбуржье 27 сентября в 07:36
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Частицы пластика обнаружили в чайных пакетиках
Ученые заявили, что чайные пакетики являются одним из главных источников полимерных частиц, которые через сточные воды попадает в Мировой океан.
МедиаПоток 26 сентября в 03:41
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
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Коммерсантъ 02:54
Политика
Трамп обвинил демократов в попытке «забрать все» у американцев
Президент США Дональд Трамп считает, что демократы пытаются «остановить его» и «забрать все» у американцев.
РБК вчера в 19:43
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Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии
Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
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Погба не явился на командный ужин «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не явился на командный ужин, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс 01:12
Происшествия
На улице Молодежной в Холмске горят гаражи
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Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
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РБК 27 сентября в 11:27
Футбол
«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби
Sport24.ru вчера в 16:51
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Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
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