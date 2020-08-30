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Газета.Ru
Газета.Ru

«Локомотив» и «Зенит» объявили составы на матч чемпионата России

Московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" объявили стартовые составы на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Советский спорт

«Локомотив» объяснил отсутствие Крыховяка в заявке на матч с «Зенитом»

Советский спорт08:25
Чемпионат

Крыховяк не сыграет с «Зенитом» из-за воспаления икроножной мышцы

Чемпионат07:43
Матч ТВ

Крыховяк пропустит матч с «Зенитом». Азмун и Дзюба — в стартовом составе

Матч ТВ07:48
Sport24.ru

«Локомотив» — «Зенит»: Крыховяк матч пропустит из-за травмы, Чорлука — в стартовом составе

Sport24.ru07:26
Спорт-Экспресс

«Локомотив» — «Зенит»: в перерыве чествовали железнодорожников, победивших в чемпионате по пляжному футболу

Спорт-Экспресс10:02
Sports.ru

Крыховяк не сыграет с «Зенитом» из-за воспаления икроножной мышцы

Sports.ru07:58
Metaratings

В «Локомотиве» объяснили, почему Крыховяк пропустит матч с «Зенитом»

Metaratings08:25

Анастасия Волочкова заявила о своем месте в российской истории

"Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые недолюбленные тетки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь, я навсегда уже вошла в историю России, как русская балерина", — заявила Волочкова.
CT news07:09
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В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
РИА Новости08:52
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Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

В июле российские вкладчики забрали с банковских депозитов $508,6 млн как из системно значимых, так и из мелких банков, свидетельствуют подсчеты РИА "Новости", основанные на статистике Банка России.
Газета.Ru28 августа в 10:58
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