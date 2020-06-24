Коронавирус
RT на русскомФутболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба
Московский футбольный клуб «Локомотив» принял решение уйти в самоизоляцию. Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).RT на русском08:50
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