Коронавирус

RT на русскомRT на русскомФутболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба

Московский футбольный клуб «Локомотив» принял решение уйти в самоизоляцию. Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось
Как сообщается на сайте
 клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском08:50

Подробнее о событии

«Локомотив» сел на самоизоляцию на клубной базе из-за случаев заражения COVID-19 в РПЛ

Sport24.ru08:35

Футболисты «Локомотива» ушли на самоизоляцию

Интерфакс-Спорт09:09

«Локомотив» сел на самоизоляцию на клубной базе в Баковке

Metaratings09:02

Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе

РИА Новости08:41

«Локомотив» изолировался на базе из-за случаев заражения коронавирусом в РПЛ

Sports.ru09:25

Игроки «Локомотива» сели на самоизоляцию в Баковке

Спорт-Экспресс08:27

Гильерме: «Локомотив» борется за первые места. Мы не можем позволить себе рисковать

Чемпионат08:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Общество

Лукашенко расплакался на параде Победы

Московский Комсомолец 04:17
33
Происшествия

В Махачкале при пожаре на рынке никто не пострадал

Пострадавших во время пожара на рынке в Махачкале, по предварительным данным, нет, сообщает ГУ МЧС по республике.
РИА Новости 13:06
1
Происшествия

Сыновья дагестанского депутата устроили перестрелку в Махачкале

Известия 10:37
31
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
1,8K
Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
493
Политика

Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
477
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
2,9K
Экономика

МВФ прогнозирует падение российского ВВП

Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru 11:19
181
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
160
Политика

В Турции представили план с признанием Крыма российским

Анкара, 24 июня 2020, 19:47 — REGNUM Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, который включает в себя пункт о признании Крыма российским.
REGNUM 12:47
242
Игры

В Cyberpunk 2077 герой сможет взбираться на небоскрёбы

Ведущий левел-дизайнер Cyberpunk 2077 Майлс Тост побеседовал с изданием NightCitylife.de и, в частности, рассказал о том, что в определённых моментах герой сможет взбираться на небоскрёбы и другие здание.
Городской портал Новый Нижний 14:00
Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
29
Политика

Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм

RT на русском 10:53
23
Политика

В США усомнились в введении моратория на размещение ракет в Европе

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли усомнился в реальности введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, запрещенных соответствующим договором ДРСМД.
Известия 13:19
Технологии

Италия и Украина вышли из российского космического проекта

VSE42.RU вчера в 22:53
24
Космос

В NASA показали, как выглядит закат солнца на других планетах

ТК Звезда 10:48
Происшествия

Пилоты разбившегося в Пакистане самолета увлеклись беседой о COVID-19

Известия 12:09
10
Политика

Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко

Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 13:33
23
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
68
Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
6,4K
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
10
Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Evo-rus.com вчера в 06:05
157
Культура

Звезды выступят на Мамаевом кургане в концерте в честь 75-летия Победы

Ну а знаменитый памятник "Родина-мать зовет!", посвященный героям Сталинградской битвы - кстати, высотой 85 метров! - предстанет перед зрителями уже в новом облике, благодаря креативным визуальным, световым эффектам.
Российская газета вчера в 11:08
3
Политика

США назвали условия продления действия СНВ-3

Администрация американского лидера Дональда Трампа не исключает возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Южный Федеральный 02:57
50
Шоу-бизнес

Беременная Алена Ашмарина приобрела дом за 6 миллионов рублей

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Ашмарина в интервью изданию «СтарХит» рассказала о том, что она смогла исполнить свою давнюю мечту – переехать из города в небольшой элитный поселок.
Bimru.ru 08:33
2
Политика

Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где 24 июня вместе с сыновьями примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС вчера в 16:59
71
Экономика

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК вчера в 16:37
309
Политика

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru вчера в 14:49
1,5K
Футбол

Английский футболист совершил каминг-аут

Стоит отметить, что Битти стал вторым футболистом, совершившим каминг-аут в английском и мировом футболе.
Газета.Ru 13:15
Здоровье

На Ямале заболевшие ОРВИ получат лекарства бесплатно

«Все, кто болеет ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов, заканчивая серьезными антибиотиками», — заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
ИА Красная Весна 11:32
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное