Одноклубник Александра Головина нападающий монегасков Генри Чуквуэмека Оньекуру может оказаться в московском «Локомотиве» в зимнее ТО. Контракт игрока с «Монако» рассчитан до лета 2024 года. Как сообщает Complete Sports, «железнодорожники» уже поговорили с 22-летним нападающим.

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