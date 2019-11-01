Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Локомотив» хочет арендовать нападающего «Монако» Оньекуру

Одноклубник Александра Головина нападающий монегасков Генри Чуквуэмека Оньекуру может оказаться в московском «Локомотиве» в зимнее ТО. Контракт игрока с «Монако» рассчитан до лета 2024 года. Как сообщает Complete Sports, «железнодорожники» уже поговорили с 22-летним нападающим.
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