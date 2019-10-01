Футбол

Вести.RuВести.Ru«Локомотив» минимально проиграл «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА

Локомотив — Атлетико
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Футболисты московского "Локомотива" потерпели поражение в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА от мадридского "Атлетико". Встреча, проходившая на стадионе "Сапсан-Арена", завершилась с минимальным счетом 2:3 в пользу "матрасников" из Мадрида.
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«Локомотив» потерпел обидное поражение в матче с «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА

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