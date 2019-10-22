Лига чемпионов
REGNUM«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 22 октября в Турине. В настоящее время «Локомотив» идёт на третьем месте турнирной таблицы группы D, на счету команды три очка после двух туров.
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Ракетные корабли России вошли в Азовское море
Фигурное катание
15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
Политика
В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались во вторник, 22 октября, в Сочи, передает ТАСС.
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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь
Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
Космос
Ученые нашли звезду, которая старше Вселенной
HD 140283 имеет более высокое, чем прогнозировалось, отношение кислорода к железу, и, поскольку его во Вселенной в течение нескольких миллионов лет не было в избытке, он снова указывал на то, что звезда не такая старая.
Политика
Масляков раскритиковал Зеленского за КВНщика в команде
Президент Клуба веселых и находчивых Александр Масляков прокомментировал назначение экс-КВНщика Сергея Сивохо советником секретаря Совбеза Украины по Донбассу.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
Экономика
Танкеры для завода «Ямал СПГ» освободили от санкций США
«Ямал СПГ» получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping, которой принадлежат СПГ-танкеры ледового класса Arc7 (на судах установлены емкости для СПГ объемом 172 тыс. кубометров, они рассчитаны на работу во льдах толщиной до 2,1 м. — РБК), о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев, китайской Cosco.
Авто
Эксперты рассказали о преимуществах турбомоторов
Эксперты журнала «За рулем» поделились своим мнением на этот счет, объяснив, почему именно за наддувными двигателями – будущее.
Политика
Песков указал на сложности в подготовке «нормандского саммита»
Как пояснил официальный представитель Кремля, это связано с возникшими сложностями из-за отхода одной из сторон от выполнения Минских соглашений, что затрудняет «подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту».
Политика
Фадеев рассказал о планах на посту председателя СПЧ
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Политика
Джонсон пригрозил снять законопроект о Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил снять с рассмотрения законопроект по Brexit, сообщает РИА "Новости".
Кино
Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
Футбол
Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
Происшествия
У жителей тюменской деревни Ачиры нашли опасную гаффскую болезнь
Зараенная рыба является токсичной, однако от человека к человеку не передается.
Армия и оружие
Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Футбол
«Локомотив» победил «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА
Московский "Локомотив" в гостях победил туринский "Ювентус" в матче Юношеской лиги УЕФА.
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Происшествия
Семьи российских фермеров устроили смертельную перестрелку
В Ростовской области две семьи фермеров устроили смертельную перестрелку. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает Baza.
Происшествия
На постояльцев хостела в Новой Москве напал заместитель администратора
На постояльцев хостела в Новой Москве с ножом напал заместитель администратора.
Космос
Астрофизики нашли 11 кандидатов в кварковые экзопланеты
Астрономы нашли несколько экзопланет на орбитах вокруг пульсаров и белых карликов, которые могут оказаться объектами из кварковой материи.
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.