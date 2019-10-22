Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 22 октября в Турине. В настоящее время «Локомотив» идёт на третьем месте турнирной таблицы группы D, на счету команды три очка после двух туров.

«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

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