Лига чемпионов

REGNUMREGNUM«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Ювентус — Локомотив
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ювентус»
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
  
16
Куадрадо
  
19
Бонуччи
  
4
Де Лигт
  
12
Сандро
  
6
Хедира
  
5
Пьянич
  
30
Бентанкур
  
14
Матюиди
  
10
Дибала
  
7
Роналду
  
1
Гилерме
  
20
Игнатьев
  
14
Чорлука
  
5
Хёведес
  
3
Идову
  
23
Мариу
  
6
Баринов
  
27
Серкейра
  
7
Крыховяк
  
59
Миранчук
  
19
Эдер
  
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 22 октября в Турине. В настоящее время «Локомотив» идёт на третьем месте турнирной таблицы группы D, на счету команды три очка после двух туров.
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