Лига чемпионов
ЧемпионатБулыкин: у «Локомотива» есть шансы, «Ювентус» даёт играть
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча московского клуба с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, который состоится сегодня, 22 октября, в Турине.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 09:28, Вашингтон
Здоровье
Вячеслав Битаров: для Северной Осетии важна здоровая семья
Внедрение прогрессивных технологий позволит сделать настоящий прорыв в медицине, поэтому нельзя отставать от передовых российских регионов, так как для республики важна здоровая семья.
Новости Владикавказа 04:40
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Политика
Песков рассказал о сложностях организации нормандского саммита
Пресс-секретарь президента напомнил, что именно лидеры нормандской четвёрки согласовали комплекс минских договорённостей, но в настоящее время «одна из сторон — участниц нормандского формата допускает отхождение от этого комплекса договорённостей», что, по словам Пескова, затрудняет «подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту».
RT на русском 06:39
Происшествия
Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса
Мосгорсуд отменил приговор Виктору Тихонову, водителю автобуса, в декабре 2017 года въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 09:02
Технологии
Медик рассказала, как сохранить зрение при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова в эфире "Радио 1" дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона.
Piter.tv 08:41
Политика
В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана
В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции, на которых обсуждается положение дел в Сирии, где Анкара проводит военную операцию.
Вести.Ru 07:50
Политика
Форум в Мариуполе покажет уровень министра экономики Украины — эксперт
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
REGNUM 07:14
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова победила на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова победила в одиночном соревновании среди женщин на турнире Skate America — первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев.
Национальная служба новостей 20 октября в 10:19
Общество
Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова
В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
REGNUM 08:43
Экономика
Танкеры для завода «Ямал СПГ» освободили от санкций США
«Ямал СПГ» получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping, которой принадлежат СПГ-танкеры ледового класса Arc7, о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев, китайской Cosco.
РБК 09:23
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 02:27
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Около 18% россиян считают мультиварку своей самой бесполезной покупкой из бытовой техники, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Коммерсантъ 03:39
Авто
Эксперты назвали преимущества турбированных двигателей
Автоновости дня 08:54
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM вчера в 02:09
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 01:47
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Газета.Ru вчера в 17:53
Общество
Император Японии Нарухито восходит на престол
Как сообщалось, 30 апреля 2019 года прежний император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, и уже 1 мая его старший сын Нарухито стал монархом.
Вести.Ru вчера в 22:42
Политика
В аэропорту Киева задержан бывший высокопоставленный чиновник
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в киевском аэропорту «Борисполь» бывшего заместителя министра экономики Украины, сообщили 22 октября в пресс-службе СБУ.
REGNUM 09:05
Кино
Вышел финальный трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер девятого эпизода саги «Звездные войны». В Сети также появился дублированный вариант.
Телеканал 360° 00:36
Экономика
Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском вчера в 06:09
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Футбол
Валерий Газзаев: «Вижу у Тедеско великолепные артистические качества»
Отметил бы прежде всего его великолепные артистические качества, которые сделали бы честь любому актеру "Больших и Малых академических театров".
Спорт-Экспресс 08:00
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на гречку
Известия 06:19