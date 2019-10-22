Лига чемпионов
REGNUM«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
6
Хедира
5
Пьянич
30
Бентанкур
14
Матюиди
10
Дибала
7
Роналду
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
3
Идову
23
Мариу
6
Баринов
27
Серкейра
7
Крыховяк
59
Миранчук
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 22 октября в Турине. В настоящее время «Локомотив» идёт на третьем месте турнирной таблицы группы D, на счету команды три очка после двух туров.
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