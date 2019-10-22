Лига чемпионов

REGNUMREGNUM«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Ювентус — Локомотив
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ювентус»
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
  
16
Куадрадо
  
19
Бонуччи
  
4
Де Лигт
  
12
Сандро
  
6
Хедира
  
5
Пьянич
  
30
Бентанкур
  
14
Матюиди
  
10
Дибала
  
7
Роналду
  
1
Гилерме
  
20
Игнатьев
  
14
Чорлука
  
5
Хёведес
  
3
Идову
  
23
Мариу
  
6
Баринов
  
27
Серкейра
  
7
Крыховяк
  
59
Миранчук
  
19
Эдер
  
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 22 октября в Турине. В настоящее время «Локомотив» идёт на третьем месте турнирной таблицы группы D, на счету команды три очка после двух туров.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

«Ювентус» — «Локомотив»: прямая трансляция начнется в 22.00 (видео)

Спорт-Экспресс13:45

«Локомотив» против «Ювентуса» в Турине. Каррера - в студии «Матч ТВ» со стадиона. LIVE!

Матч ТВ13:58

Туринистическая путевка: удастся ли «Локо» навязать борьбу «Ювентусу»

Известиявчера в 17:00

«Ювентус» — «Локомотив». Прямая трансляция

Sport24.ru12:08

«Локо» в матче с «Юве» нужна удача. На нее вся ваша надежда?

Sportbox.RU11:15

Фанаты «Локомотива» совершили самый массовый евровыезд в истории клуба

Чемпионат13:51

Красно-зеленый оптимизм. Фанаты «Локомотива» ждут победы над «Ювентусом» в Лиге чемпионов

ТАСС Спорт11:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 14:13, Ашберн
Общество

Связанный с РПЦ телеканал запустит реалити-шоу в монастыре

Телеканал «Спас» объявил о запуске шоу «Остров», «первого реалити со смыслом», участникам которого предлагается провести месяц послушником в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
РБК 11:20
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана завершились

News.ru 13:01
Происшествия

Самарский подросток проглотил воздушный шарик и скончался

По предварительным данным, школьник надувал воздушный шарик. Случайно проглотив его, подросток задохнулся и погиб.
REGNUM 12:10
Игры

Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy

Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 выдал ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.
Игромания.ру вчера в 12:28
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Происшествия

Российское судно подало сигнал бедствия у берегов Норвегии

У берегов Норвегии российский ледокол подал сигнал бедствия, сообщает 22 октября Центральное управление службы спасения Норвегии на своей странице в Twitter.
REGNUM 03:13
Политика

Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»

Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru вчера в 12:54
Политика

Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.
РБК 13:06
Происшествия

В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке

ТАСС 11:13
Общество

NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС

Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Газета.Ru вчера в 17:53
Армия и оружие

Эрдоган заверил, что Турции не нужны территории в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Сочи рассказал, что в деталях рассказал главе России Владимиру Путину о турецкой операции «Источник мира» в Сирии, развернутой против курдов-террористов.
Политика Сегодня 13:11
Политика

СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства.
RT на русском 09:34
Политика

Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Футбол

The Independent назвал Месси лучшим игроком XXI века

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан британским изданием The Independent лучшим футболистом XXI века.
Матч ТВ 13:33
Экономика

Госдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам

Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
REGNUM 08:13
Армия и оружие

Шойгу: У США осталось полтора часа на выполнение обязательств по Сирии

У Вашингтона остается 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые на себя по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров российского и турецкого лидеров.
Взгляд.ру 13:46
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 09:09
Армия и оружие

«Летающие танки» Ми-35М приковали внимание сербских СМИ

Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.
Военное обозрение вчера в 05:59
Общество

Медведев анонсировал онлайн-поступление в вузы

О перспективах рассказал председатель правительства Дмитрий Медведев на форуме «Открытые инновации» в технопарке «Сколково».
News.ru 07:10
Общество

Суд в Киеве снял подозрения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова

Московский Комсомолец 11:50
Авто

Внедорожники и пикапы Hummer могут вернуться на рынок

Концерн GM собирается воскресить марку Hummer и разработать новое семейство электрических внедорожников и пикапов.
Motor 20 октября в 05:00
Музыка

Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей

На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.
Uznayvse.ru вчера в 09:39
Финансы

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ 08:39
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости вчера в 02:03
Фигурное катание

Лучше промолчать: Ягудин избегает дома общения с Тотьмяниной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин заявил, что дома предпочитает не разговаривать со своей супругой, фигуристкой Татьяной Тотьмяниной.
Телепрограмма 01:37
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Футбол

Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ

RT на русском 11:53
Происшествия

Силовики пришли в «Комитет за гражданские права»

Как сообщил The Insider председатель организации Андрей Бабушкин, которого не пустили внутрь, приехавшие в офис силовики пытаются оказать давление на господина Маякова, чтобы тот признался в получении «некой суммы денег».
Коммерсантъ 12:57
Происшествия

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 00:35
Общество

Появилось видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола

Концерн «Калашников» на своем сайте опубликовал видео испытаний нового автомата АК-12. Новое оружие решили протестировать на прочность.
Профиль 11:36
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное