РПЛ
Sports.ruЧемпионат России. ЦСКА против «Краснодара», «Локомотив» в гостях победил «Оренбург»
|10′
Дмитрий Баринов
|33′
Владислав Игнатьев
|45′+1′
Дмитрий Живоглядов
|48′
Федор Смолов
Жига Шкофлек
Вадим Афонин
|64′
|68′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
Филип Рогич
|69′
|75′
Федор Смолов
Эдер
|77′
Александр Коломейцев
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
|81′
|88′
Эдер
Филип Рогич
Андреа Чуканов
|88′
|90′
Дмитрий Баринов
Брайан Идову
Артем Кулишев
|90′+2′
Оренбург
Расстановка 4‑4‑2
38
Климович
12
Малых
4
Радакович
31
Шахов
13
Терехов
29
Афонин
8
Мишкич
11
Чуканов
15
Зотов
32
Кулишев
9
Деспотович
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
2
Живоглядов
17
Жемалетдинов
3
Идову
27
Серкейра
18
Коломейцев
23
Мариу
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
В воскресенье «Локомотив» на выезде справился с «Оренбургом» (3:2), ЦСКА сражается с «Краснодаром».
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