«Локомотив» набрал 20 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ. «Оренбург» остается на 14-м месте, потерпев 6 поражений и набрав 8 очков. Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «Оренбург» – «Локомотив».

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