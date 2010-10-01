РПЛ

Sports.ruSports.ru«Локомотив» набрал 20 очков в 10 турах РПЛ и идет 4-м, в трех очках от «Зенита»

Оренбург — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
10′
Дмитрий Баринов
33′
Владислав Игнатьев
45′+1′
Дмитрий Живоглядов
48′
Федор Смолов
Жига Шкофлек
Вадим Афонин
64′
68′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
Filip Rogic
69′
75′
Федор Смолов
Эдер
77′
Александр Коломейцев
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
81′
88′
Эдер
Filip Rogic
Андреа Чуканов
88′
90′
Дмитрий Баринов
Брайан Идову
Артем Кулишев
90′+2′
1 фото
«Локомотив» набрал 20 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ. «Оренбург» остается на 14-м месте, потерпев 6 поражений и набрав 8 очков. Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «Оренбург» – «Локомотив».
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Эхо Москвы06:49

«Локомотив» набрал 20 очков в 10 турах РПЛ и идет 4-м, в трех очках от «Зенита»

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