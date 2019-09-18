Лига чемпионов

Нева СпортНева Спорт«Локомотив» начал матч с «Байером» в групповом этапе ЛЧ

Байер — Локомотив
1 – 2
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Бай-Арена»
16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
25′
37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
46′
55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
71′
Чарлес Арангис
76′
В Германии начался матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и московским «Локомотивом». Матч, который проходит на стадионе «Бай-Арена», стартовал в 22:00 по московскому времени.
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