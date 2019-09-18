В Германии начался матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и московским «Локомотивом». Матч, который проходит на стадионе «Бай-Арена», стартовал в 22:00 по московскому времени.

«Локомотив» начал матч с «Байером» в групповом этапе ЛЧ

Политика Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России Саммит лидеров стран «нормандского формата» — России, Украины, Германии и Франции — не состоялся 17 сентября, поскольку российская сторона по техническим причинам не смогла принять участие во встрече.

Общество Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил РБК, что примет участие в защите Устинова.

Происшествия В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

Общество Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.

Авто Для Японии презентовали новую Toyota Corolla Созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris ранее известный под именем Corolla Axio седан Toyota Corolla и выпускавшийся в прошлом под названием Corolla Fielder универсал Corolla Touring вернулись к прежнему формату.

Шоу-бизнес Ирина Шейк упала, исполняя шутливый эротический танец 34-летняя Ирина Шейк на пару со своей подругой устроила зажигательное шоу, станцевав весьма горячий танец в стиле тверк.

Авто Skoda запустила производство первого гибрида На заводе компании Skoda в Квасинах началось серийное производство первого гибридного автомобиля в истории компании -- седана Superb iV.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Спорт Для болельщиков из России не подтвердили 18 тысяч билетов на ОИ-2020 Как сообщила РИА Новости директор по внешним связям официального билетного агента Олимпийского комитета РФ по продаже билетов на ОИ-2020 на территории России Мария Тарасова, до сих пор не получено подтверждение на запрошенные 18 тысяч билетов.

Армия и оружие В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".

Теннис Мария Шарапова назвала США своим домом Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.

Политика Совбез ООН продлил мандат миссии в Афганистане на год Совбез ООН принял резолюцию о продлении миссии организации по содействию Афганистану (МООНСА) на год.

Футбол Байер — Локомотив 1:2 (2-й тайм) Тренерский штаб «Локомотива» назвал стартовый состав команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Байера».

Политика Нетаньяху: Израиль нуждается в сильном правительстве Премьер министр Израиля и глава правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что страна «нуждается в сильном, стабильном, сионистском правительстве».

Экономика Грузоперевозки подорожают из-за «подшипниковой реформы» Резкий переход может спровоцировать остановку заводов, которые специализируются на производстве роликовых подшипников.

Финансы ФРС США снова снизила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США 18 сентября второй раз за год снизила базовую процентную ставку.

Происшествия В Ялте полицейских подозревают в организации нелегальной миграции В Ялте полицейских подозревают в организации преступной группы, которая за взятки ввозила в РФ нелегальных мигрантов.

Общество Один из крупнейших пассажирских самолетов в мире приземлился в Пулково Один из крупнейших пассажирских лайнеров - Airbus A350 - впервые приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Хуситы заявили о готовности ударить по ОАЭ Агентство Associated Press передало слова представителя йеменском повстанцев-хуситов, который сказал, что у них есть "десятки целей" в ОАЭ и что они могут атакованы в любое время.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Политика МИД Украины признал тяжесть антироссийских санкций для Запада Пристайко подчеркнул, что о смягчении санкций говорит восстановление полномочий делегации России в ПАСЕ, а также желание стран G7 вернуться к формату "большой восьмерки".

Наука Назван фрукт, который замедляет процесс старения Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.

Авто Tesla Model S опережает Porsche Taycan в Нюрбургринге Tesla неофициально опережает время круга Porsche Taycan, установленное на знаменитом Нюрбургринге в Германии.