Лига чемпионов
Нева Спорт«Локомотив» начал матч с «Байером» в групповом этапе ЛЧ
|16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
|25′
|37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
|46′
|55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
|71′
Чарлес Арангис
|76′
|72%
|Владение мячом
|28%
|89%
|Процент точных передач
|67%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|2
|7
|Угловые
|2
|7
|Отборы
|17
|12
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Байер
Расстановка 4‑5‑1
1
Градецки
8
Бендер
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
38
Бельараби
20
Арангис
29
Хавертц
11
Амири
13
Аларио
31
Фолланд
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
31
Рыбус
6
Баринов
27
Серкейра
7
Крыховяк
17
Жемалетдинов
9
Смолов
23
Мариу
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
В Германии начался матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и московским «Локомотивом». Матч, который проходит на стадионе «Бай-Арена», стартовал в 22:00 по московскому времени.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 16:22, Вашингтон
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