Футбол
Soccer.ru«Локомотив» намерен арендовать форварда «Монако»
Нападающий «Монако» Анри Оньекуру попал в сферу интересов «Локомотива». Московский клуб намерен арендовать 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. Напомним, что Оньекуру перешел в "Монако" из "Эвертона" летом этого года.
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15-летняя Трусова обогнала Медведеву и выиграла этап Гран-при в Москве
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ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения
В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
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ABT представили заряженную Audi S4 TDI
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Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде.
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СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым
Политика
Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже
Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Авто
Maserati продемонстрирует новый спорткар в мае следующего года
Maserati недавно завершила производство GranTurismo и GranCabrio, но компания подтвердила, что новая «супер спортивная модель» появится в 2020 году.
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Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Общество
Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые более чем за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg, обогнав основного акционера Amazon Джеффа Безоса.
Футбол
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СМИ узнали зарплату, которую хотел бы получать шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём новом клубе.
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.
Футбол
Россия — Бельгия 1:4 (2-й тайм)
Сборная Бельгии по футболу открыла счет в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Общество
YouTube заблокировал расследование о депутате Госдумы Ремезкове
YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о недвижимости депутата Госдумы от «Справедливой России» и бывшего первого вице-губернатора региона Александра Ремезкова и его семьи.
Происшествия
СБУ объяснила сообщения о похищении главы крупного украинского банка
В субботу днем СМИ сообщили о похищении главы Укрэксимбанка Александра Гриценко.
Авто
В Сети показали 3500-сильный тягач с 27,9-литровым двигателем
Рабочий объём уникального силового агрегата составляет 27,9 литра. Тягач THOR 24 имеет 24 выхлопных патрубка.
Политика
Вице-президент США заявил о ненужности российских «Союзов»
Выступая в Исследовательском центре имени Джозефа Эймса в Калифорнии, Пенс заявил, что уже этой весной США якобы отправят на МКС своих астронавтов на собственных космических пилотируемых кораблях, что будет означать отказ от использования российских "Союзов".
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Происшествия
На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Экономика
Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Происшествия
Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей
Российскому актеру Валерию Гаркалину стало плохо в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Опубликована переписка убитой аспирантки Анастасии Ещенко с подругой
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Кино
Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»
Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
Эксперимент с мышами, по мнению ученых, подтверждает, что достаточно незначительного увеличения поедаемого сахара, чтобы это повлияло на кишечник и стало пусковым механизмом неблагоприятных процессов в нем.