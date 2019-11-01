Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Локомотив» намерен арендовать форварда «Монако»

Нападающий «Монако» Анри Оньекуру попал в сферу интересов «Локомотива». Московский клуб намерен арендовать 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. Напомним, что Оньекуру перешел в "Монако" из "Эвертона" летом этого года.
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