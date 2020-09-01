«Локомотив» сделал предложение о покупке форварда «Порту» Тикиньо

По данным источника, «Локомотив» уже сделал предложение «Порту» о покупке Тикиньо. 29-летний бразильский форвард с большой долей вероятности покинет чемпионат Португалии, а переезд в Россию для Тикиньо выглядит привлекательным с финансовой точки зрения.