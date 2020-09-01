«Локомотив» сделал предложение о покупке форварда «Порту» Тикиньо
По данным источника, «Локомотив» уже сделал предложение «Порту» о покупке Тикиньо. 29-летний бразильский форвард с большой долей вероятности покинет чемпионат Португалии, а переезд в Россию для Тикиньо выглядит привлекательным с финансовой точки зрения.В источнике
С чего всё началось
«Локомотив» сделал предложение «Порту» по нападающему Тикиньо
Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» сделал предложение «Порту» по 29-летнему бразильскому нападающему Тикиньо. В августе сообщалось, что «Спартак» предложил за нападающего € 10 млн. Тикиньо перешёл в «Порту» из «Витории» зимой 2017 года.
Чемпионат09:37
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