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Metaratings
Metaratings

«Локомотив» сделал предложение о покупке форварда «Порту» Тикиньо

По данным источника, «Локомотив» уже сделал предложение «Порту» о покупке Тикиньо. 29-летний бразильский форвард с большой долей вероятности покинет чемпионат Португалии, а переезд в Россию для Тикиньо выглядит привлекательным с финансовой точки зрения.В источнике
С чего всё началось
Чемпионат

«Локомотив» сделал предложение «Порту» по нападающему Тикиньо

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» сделал предложение «Порту» по 29-летнему бразильскому нападающему Тикиньо. В августе сообщалось, что «Спартак» предложил за нападающего € 10 млн. Тикиньо перешёл в «Порту» из «Витории» зимой 2017 года.
Чемпионат09:37
Подробнее о событии
Sport.ru

«Локомотив» сделал предложение «Порту» по нападающему Тикиньо

Sport.ru10:44
ODDS.ru

«Локомотив» сделал предложение «Порту» по Тикиньо

ODDS.ru10:33
Чемпионат

«Локомотив» сделал предложение «Порту» по нападающему Тикиньо

Чемпионат09:37
Матч ТВ

Источник: «Локомотив» сделал предложение форварду «Порту»

Матч ТВ10:22
Metaratings

«Локомотив» сделал предложение о покупке форварда «Порту» Тикиньо

Metaratings10:00
Sports.ru

«Локо» сделал предложение о трансфере форварда «Порту» Соареса. Им интересуется «Спартак»

Sports.ru10:25
Soccer.ru

«Порту» подписал лучшего бомбардира чемпионата Португалии

Soccer.ru21:29

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
RuNews24.ru09:28
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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МИД России оценил данные о возможности санкций США из-за Белоруссии

Ранее Reuters, ссылаясь на анонимного чиновника из США, писало, что американская сторона не исключает введения санкций против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы».
RT на русском13:29
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Минюст предложил снизить штрафы для малого бизнеса

Организациям, относящимся к малым предприятиям, за совершение административных правонарушений предполагается назначать административный штраф в том же размере, что и индивидуальным предпринимателям, который существенно меньше, чем штраф для обычных юридических лиц.
Константин Чуйченко
РБК11:53
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