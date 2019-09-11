Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Локомотив» назвал полную заявку на Лигу чемпионов

«Локомотив» определился с полным составом на групповой этап Лиги чемпионов. В список А попали 22 футболиста, в список В – семь, сообщает пресс-служба столичого клуба. Список А Вратари: Маринато Гильерме, Никита Медведев, Антон Коченков.
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«Локомотив» назвал полную заявку на Лигу чемпионов

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