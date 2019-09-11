«Локомотив» определился с полным составом на групповой этап Лиги чемпионов. В список А попали 22 футболиста, в список В – семь, сообщает пресс-служба столичого клуба. Список А Вратари: Маринато Гильерме, Никита Медведев, Антон Коченков.

Происшествия В США грузовой самолет разбился около аэропорта В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.

Наука Зубная шина снизила частоту тиков у больных с синдромом Туретта Японские медики облегчили состояние пациентов с синдромом Туретта с помощью зубной шины.

Экономика ЦБ предложил участникам финрынка совместно оптимизировать регуляторную нагрузку Банк России предложил профессиональному сообществу проанализировать действующую нормативно-правовую базу по регулированию финансового рынка, чтобы выявить утратившие актуальность или избыточные нормы.

Экономика В правительство внесли план действий по стимулированию экономики Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.

Наука Астероид погубил всех динозавров, врезавшись в Землю 66 млн лет назад 60 миллионов лет назад астероид, диаметр которого составил свыше 80 км, врезался в побережье современной Мексики.

Общество Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Экономика Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Происшествия В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.

Армия и оружие Турция радуется соглашениям с США по северу Сирии, не понимая, что попала в ловушку Вчерашнее первое совместное патрулирование США и Турции в районе предполагаемой «зоны безопасности» на севере Сирии транслировалось турецкими государственными каналами в прямом эфире.

Экономика Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси» Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).

Авто «АвтоВАЗ» перенес дату старта выпуска «безвтыкового» агрегата Российский автогигант «АвтоВАЗ» решил скорректировать сроки старта производства агрегата с рабочим объемом на 1,8 литров с проточками под поршни.

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Гаджеты На презентации Apple представят новый iPhone 11 Сегодня зрители увидят новый iPhone 11. Apple уже показала новый планшет с диагональю 10,2 дюйма и дисплеем Retina.

Политика Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17 Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.

Общество Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.

Культура Бронзового солдата вернули на площадь в Таллине Из-за демонтажа Бронзового солдата в 2007-году в Таллине начались массовые беспорядки, в которых десятки человек пострадали, сотни защитников памятника были задержаны.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.

Политика В ЕСПЧ заслушали аргументы по иску Украины против России по Крыму Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заслушала аргументы российской и украинской сторон по делу Киева против Москвы в связи с воссоединением Крыма с Россией.

Баскетбол Сборная США впервые с 2006 года проиграла на ЧМ по баскетболу Баскетболисты сборной США впервые с 2006 года потерпели поражение на чемпионате мира, сообщает «Интерфакс» в среду, 11 сентября.

Происшествия Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.

Политика В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.

Здоровье В Минздраве заявили о снижении употребления алкоголя в России По словам замглавы Минздрава, государство последовательно предпринимает меры, направленные на снижение потребления алкоголя, которые приносят реальный эффект.