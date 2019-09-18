Лига чемпионов

РБКРБК«Локомотив» назвал состав на матч Лиги чемпионов с «Байером»

Байер — Локомотив
0 – 0
1-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Бай-Арена»
60%Владение мячом40%
Процент точных передач
Удары в сторону ворот
Удары в створ ворот
Сейвы вратарём
Офсайды
Угловые
Отборы
Фолы
Желтые карточки
Красные карточки
Тренерский штаб «Локомотива» назвал стартовый состав команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Байера». Место в воротах столичной команды займет вратарь сборной России Маринато Гилерме, в защите сыграют Ведран Чорлука, Мурило и Бенедикт Хеведес.
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