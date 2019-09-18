Тренерский штаб «Локомотива» назвал стартовый состав команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Байера». Место в воротах столичной команды займет вратарь сборной России Маринато Гилерме, в защите сыграют Ведран Чорлука, Мурило и Бенедикт Хеведес.

«Локомотив» назвал состав на матч Лиги чемпионов с «Байером»

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