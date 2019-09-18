Лига чемпионов
РБК«Локомотив» назвал состав на матч Лиги чемпионов с «Байером»
|60%
|Владение мячом
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|Процент точных передач
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|Удары в сторону ворот
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|Удары в створ ворот
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|Сейвы вратарём
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|Офсайды
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|Угловые
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|Отборы
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|Фолы
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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Байер
Расстановка 4‑5‑1
1
Градецки
8
Бендер
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
38
Бельараби
20
Арангис
29
Хавертц
15
Баумгартлингер
9
Бэйли
31
Фолланд
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
6
Баринов
27
Серкейра
7
Крыховяк
23
Мариу
9
Смолов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Тренерский штаб «Локомотива» назвал стартовый состав команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Байера». Место в воротах столичной команды займет вратарь сборной России Маринато Гилерме, в защите сыграют Ведран Чорлука, Мурило и Бенедикт Хеведес.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
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