Лига чемпионов
Нева Спорт«Локомотив» назвал состав на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом»
Блез Матюиди
|17′
|30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
|48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
|65′
Хуан Гильермо Куадрадо
|68′
|72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
|77′
Пауло Дибала
|79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
|81′
|83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
|90′
Дмитрий Баринов
|69%
|Владение мячом
|31%
|90%
|Процент точных передач
|65%
|8
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|–
|10
|Отборы
|20
|14
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
21
Игуаин
5
Пьянич
30
Бентанкур
25
Рабьо
33
Бернардески
7
Роналду
1
Гилерме
20
Игнатьев
27
Серкейра
14
Чорлука
5
Хёведес
3
Идову
18
Коломейцев
59
Миранчук
6
Баринов
23
Мариу
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 5‑4‑1
Тренерский штаб московского «Локомотива» огласил состав команды на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
«Локомотив» выигрывает 1:0 у туринского «Ювентуса» после первого тайма в Лиге Чемпионов
Комсомольская правда22 октября в 15:50
Было мало сдержать Роналду. Футболисты «Локомотива» на выезде проиграли «Ювентусу» в ЛЧ
ТАСС Спорт22 октября в 20:17
Дибала оформил дубль в матче «Ювентус» — «Локомотив» за 149 секунд. Но это не рекорд
Sport24.ru22 октября в 19:08
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:52, Вашингтон
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Технологии
«Ростех» представит прототип облегчённого планшета
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
Общество
Орлица улетела в Иран и потратила все деньги на роуминг
Проект Центра реабилитации диких животных по отслеживанию степных орлов оказался под угрозой из-за дорогостоящих смс-сообщений с координатами, сообщает ТАСС.
Общество
В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
Здоровье
В Киеве зафиксировали случай дифтерии
В Киеве дифтерией заболел 9-летний мальчик, сообщили 24 октября в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщается на сайте организации.
Армия и оружие
В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских
Еще около 300 российских военных полицейских из Чечни были направлены в Сирию. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Происшествия
Братья-близнецы с Украины совершили суицид в Подмосковье
Братья-близнецы Роман и Сергей Гринченко приехали с Украины в Россию на заработки.
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Армия и оружие
Военные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма
Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».
Авто
В Сети показан необычный гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta
Предполагается, что новая Lada 4x4 будет выполнена в фирменном X-стиле, поэтому пользователи интернета с помощью фотошопа активно экспериментируют с применением X-дизайна от LADA на популярные иностранные внедорожники.
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
Футбол
Сафонов попал в команду недели Лиги Европы
УЕФА объявила команду недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Политика
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
Здоровье
В медицинских вузах России увеличится количество бюджетных мест
Глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей за счет увеличения бюджетных мест в вузах.
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении
Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда.
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Экономика
Должникам сохранят прожиточный минимум
Правительству советуют создать законопроект, исходя из которого за каждым должником — несмотря на размер его задолженности перед банком — будет сохранена сумма прожиточного минимума.
Футбол
С. Ребров: готовил команду к победе над ЦСКА, верил в неё
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА (1:0).
Общество
Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане
Американская журналистка Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от посещения русской бани.
Происшествия
Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии
В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.