Тренерский штаб московского «Локомотива» огласил состав команды на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».

«Локомотив» назвал состав на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом»

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