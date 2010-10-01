Футбол
Нева Спорт«Локомотив» не отдал Миранчуков в «Зенит» даже за 45 млн евро
«Локомотив» отказался продавать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в «Зенит». Как сообщает «Спорт-Экспресс», «железнодорожники» намерены сохранить футболистов. Руководство петербургского клуба предложило 45 миллионов евро, но «Локомотив» ответил отказом.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По моим данным, питерцы были готовы заплатить за Миранчуков астрономические для российского рынка (если брать внутренние переходы) деньги — 45 миллионов евро. Но «Локомотив» ответил отказом Стоит признать, что решение — пусть и непростое, но верное.Спорт-Экспресс06:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:01, Вашингтон
Авто
Skoda Scala получила исполнение Monte Carlo
Тарантас Ньюс 11:20
Происшествия
Три маршрутки столкнулись в Ярославле
Газета.Ru 15:41
Происшествия
Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции
Журналиста Илью Азара и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из отделения полиции.
Ведомости 17:48
Политика
В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства
Генпрокурор США Уильям Барр подготовил проект закона по смертной казни за массовые убийства, сообщил журналистам глава аппарата вице-президента Марк Шорт.
РИА Новости 11:58
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Музыка
Лоза назвал шутки про песню Шуфутинского «3-е сентября» безвкусицей
Шуфутинский впервые исполнил песню "Третье сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа".
РИА Новости 13:10
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Экономика
Гончарук: земельная реформа позволит иностранцам покупать землю
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском 17:00
Здоровье
Какие опасности угрожают питомцам дома и на улице, узнали волгоградцы
Какие привычные вещи могут угрожать здоровью и жизни питомца, читайте в материале «Волгоградской правды.ру».
Волгоградская правда 15:38
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Политика
Зеленский пообещал рассказать «громкую историю» о партии Медведчука
iReactor вчера в 01:33
Энергетика
Новак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»
Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
РБК 17:35
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран может отказаться от третьего этапа сокращения своих обязательств по ядерной сделке, сообщает агентство IRNA.
РИА Новости вчера в 10:19
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит".
Вести.Ru 12:14
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Футбол
Икарди официально стал игроком «ПСЖ»
Sportbox.RU 17:26
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Армия и оружие
Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде
Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).
Российская газета вчера в 19:24
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассталась с мужем
Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв поженились в августе 2018 года и даже написали вместе автобиографическую книгу.
Говорит Москва 05:56
Экономика
Ураган Дориан может стоить страховым компаниям $25 млрд
По подсчетам швейцарского финансового холдинга UBS Group, убытки страховых компаний, связанные с ураганом Дорианом, составят от $5 млрд до $40 млрд.
Коммерсантъ 17:48
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Происшествия
Ягуар напал на посетительницу цирка в Липецке
VSE42 Новости 05:43