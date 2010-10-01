По моим данным, питерцы были готовы заплатить за Миранчуков астрономические для российского рынка (если брать внутренние переходы) деньги — 45 миллионов евро. Но «Локомотив» ответил отказом Стоит признать, что решение — пусть и непростое, но верное.

с чего всё началось

«Локомотив» отказался продавать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в «Зенит». Как сообщает «Спорт-Экспресс», «железнодорожники» намерены сохранить футболистов. Руководство петербургского клуба предложило 45 миллионов евро, но «Локомотив» ответил отказом.

«Локомотив» не отдал Миранчуков в «Зенит» даже за 45 млн евро

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