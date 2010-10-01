Футбол

Нева СпортНева Спорт«Локомотив» не отдал Миранчуков в «Зенит» даже за 45 млн евро

«Локомотив» отказался продавать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в «Зенит». Как сообщает «Спорт-Экспресс», «железнодорожники» намерены сохранить футболистов. Руководство петербургского клуба предложило 45 миллионов евро, но «Локомотив» ответил отказом.
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с чего всё началось

«Зенит» предлагал за Миранчуков 45 миллионов. «Локомотив» отказал

Руководство готово отпустить их в Европу, но Семин против А вот предложение от «Зенита», который раньше других среагировал на новый лимит (8+17 со следующего чемпионата) и понял большую, чем раньше, необходимость в россиянах, уже последовало.
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«Локомотив» отказался продавать Миранчуков «Зениту» за 45 млн евро

Sports.ruвчера в 06:20
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:01, Вашингтон
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