Футбол

Нева СпортНева Спорт«Локомотив» не отдал Миранчуков в «Зенит» даже за 45 млн евро

«Локомотив» отказался продавать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в «Зенит». Как сообщает «Спорт-Экспресс», «железнодорожники» намерены сохранить футболистов. Руководство петербургского клуба предложило 45 миллионов евро, но «Локомотив» ответил отказом.
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с чего всё началось

«Зенит» предлагал за Миранчуков 45 миллионов. «Локомотив» отказал

Руководство готово отпустить их в Европу, но Семин против А вот предложение от «Зенита», который раньше других среагировал на новый лимит (8+17 со следующего чемпионата) и понял большую, чем раньше, необходимость в россиянах, уже последовало.
Спорт-Экспресс06:11

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Soccer.ru12:56

«Локомотив» отказался продавать братьев Миранчуков в «Зенит» за 45 млн евро

Спорт день за днем07:49

«Локомотив» отказался продавать Миранчуков «Зениту» за 45 млн евро

Sports.ru06:20

«Локомотив» отверг внушительное предложение «Зенита» по Миранчукам

Sport.ru07:28

Источник: «Зенит» предлагал за Миранчуков 45 миллионов. «Локомотив» отказал

Sportbox.RU06:44

Источник: «Зенит» предлагал за Миранчуков 45 миллионов. «Локомотив» отказал

Матч ТВ06:44

«Зенит» был готов купить братьев Миранчуков за €45 млн

Metaratings07:39
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