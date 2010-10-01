По моим данным, питерцы были готовы заплатить за Миранчуков астрономические для российского рынка (если брать внутренние переходы) деньги — 45 миллионов евро. Но «Локомотив» ответил отказом Стоит признать, что решение — пусть и непростое, но верное.

с чего всё началось

«Локомотив» отказался продавать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в «Зенит». Как сообщает «Спорт-Экспресс», «железнодорожники» намерены сохранить футболистов. Руководство петербургского клуба предложило 45 миллионов евро, но «Локомотив» ответил отказом.

«Локомотив» не отдал Миранчуков в «Зенит» даже за 45 млн евро

Армия и оружие Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.

Кино «Матрица» выйдет в повторный прокат по всей России Ранее киностудия Warner Bros анонсировала съемки новой части "Матрицы", в которой снимутся Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс.

Хоккей СКА победил «Металлург» на выезде Единственную шайбу в составе проигравших забросил Брэндон Козун (29:44).

Политика Австралия заинтересовалась новыми данными по крушению MH17 Канберра рассмотрит обращение немецкого детектива Йозефа Реша с доказательствами о крушении МН17, если оно поступит, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.

Происшествия В Ярославле семь человек пострадали в ДТП с тремя маршрутками Семь человек пострадали при столкновении трех маршруток в Ярославле вечером в понедельник, сообщило УМВД по региону.

Политика Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.

Общество Стали известны российское регионы с самой доступной электроэнергией Уточняется, что в первой десятке рейтинга оказались и регионы, где цена на электроэнергию выше среднероссийской – чуть более четырех рублей за киловатт в час.

Общество В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан» Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.

Экономика ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.

Политика Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Шоу-бизнес Олег Тактаров обвинил Наталью Штурм в сексуальных домогательствах Недавно разразился скандал, когда несколько женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах.

Здоровье Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.

Общество Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».

Происшествия Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков Блогер Владислав Синица отверг обвинения в экстремизме, выдвинутые в его адрес из-за скандального поста в Twitter, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Экономика Российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд Российские миллиардеры в общей сложности с начала 2019 года разбогатели на $28,316 млрд.

Авто В Госдуме предложили отменить транспортный налог Депутаты Госдумы в скором времени в очередной раз обсудят возможную отмену транспортного налога.

Футбол Прядкин: надеюсь, с 20-го тура VAR будет на всех 8 матчах Пока матчи идут выборочно, насколько технически хватает специалистов. Надеюсь, что с 20-го тура охват будет уже большой — все 8 матчей.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Культура Владимир Мединский вручил первокурсникам ГИТИСа студенческие билеты Министр культуры Владимир Мединский 2 сентября вручил поступившим на первый курс Российского института театрального искусства студенческие билеты.

Авто Компакт Cadillac XT4 прибудет в Европу с турбодизелем В Китае Cadillac XT4 продаётся уже год, с января по март разошлось 13 120 единиц. Спрос в Европе наверняка будет слабее.

Происшествия Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине Консульские сотрудники посольства РФ в ФРГ встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине, оказали ему консульско-правовую помощь, сообщили журналистам в понедельник в дипмиссии.

Шоу-бизнес Поклонская подтвердила развод с мужем Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.

Футбол «Зенит» объявил о покупке Караваева Санкт-петербургский «Зенит» приобрёл защитника голландского «Витесса» и сборной России Вячеслава Караваева.