Футбол
Sport.ru«Локомотив» недоволен датой матча Кубка России против «Балтики»
Кирилл Брейдо, который является директором по связям с общественностью "Локомотива" сообщил, что железнодорожники разочарованы решением РФС назначить матч 1/16 финала Кубка России против "Балтики" на 25 сентября.
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Гендиректор «Балтики»: «Были против играть с „Локо“ во время паузы на матчи сборных»
Bookmaker-ratings.ru07:52
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Политика
Геращенко вызвали в Раду за высказывание о «зеленых человечках»
Председатель комитета Верховной рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко вызвал депутата от фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко на заседание комитета.
ФАН 03:34
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
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Политика
Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России
"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.
Газета.Ru 08:35
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Богомолов сбросил 18 кг перед свадьбой с Собчак
Режиссер Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, рассказала знакомая пары.
Взгляд.ру 08:16
Политика
Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками в Москве
«Указом президента РФ [Владимира Путина] на должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве назначен генерал-майор полиции Янишевский Андрей Бориславович», — отмечается в сообщении.
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Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Политика
Число довольных работой Зеленского украинцев выросло в полтора раза
Еще 18% не смогли сформировать свое отношение к его деячтельности.
Московский Комсомолец 06:37
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Космос
Из Львовской области пригласят инопланетян на Землю с помощью детских рисунков
Впервые в мировой истории более 100 тыс. рисунков с изображением детских мечтаний будут оцифрованы и отправлены с помощью направленного радиосигнала в космос.
Украина.ру 06:33
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала себя женой и показала фото в свадебном платье
Юлия Барановская разместила в блоге видео из Дагестана. Звезда побывала в древней крепости, расположенной в Дербенте.
Комсомольская правда 06:45
Происшествия
Леонид Волков сообщил об обысках у сторонников Навального в 29 городах
Сотрудники следственного комитета в четверг проводят обыски и у координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой и у активиста штаба Олега Емельянова, сообщил "Интерфаксу" сотрудник штаба Данил Нургалеев.
Интерфакс 01:31
Футбол
Оскар Хильемарк: Мне нравится Хохлов – он тоже играл в Европе
Полузащитник Динамо Оскар Хильемарк высказался о переходе в московский клуб.
Советский спорт 04:51
Здоровье
Вопросы свердловских врачей к Минздраву пройдут цензуру
Вопросы свердловских врачей к Министерству здравоохранения России пройдут цензуру.
Твой Континент 10 сентября в 02:40
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Культура
Мамонов перенес операцию на сердце
РЕН ТВ 07:29
Политика
С 1 октября в России начнут работу новые окружные суды
Окружные суды России в новом составе начнут работу уже с 1 октября, сообщил ТАСС председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
РБК 07:45
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1955 года
RT на русском 07:11
Армия и оружие
Путин поручил создать при всех флотах филиалы Нахимовского училища
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что дал указание министерству обороны при всех флотах России создать филиалы Нахимовского училища.
РИА Новости 08:41
Политика
В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.
РИА Новости 08:07
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19