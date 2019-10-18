РПЛ
Радио Sputnik«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче 13-го тура чемпионата России
|23′
Александр Коломейцев
|32′
Лука Джорджевич
Даниил Куликов
|40′
Дмитрий Живоглядов
Одисе Роши
Конрад Михаляк
|46′
Магомед Мусалов
Евгений Харин
|53′
Евгений Харин
|75′
Денис Глушаков
Антон Швец
|77′
|80′
Даниил Куликов
|86′
Жоау Мариу
Ризван Уциев
|89′
|89′
Жоау Мариу
Роман Тугарев
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
59
Харин
9
Михаляк
23
Швец
19
Иванов
11
Силва
77
Бериша
17
Мбенг
1
Гилерме
2
Живоглядов
37
Магкеев
14
Чорлука
3
Идову
59
Миранчук
18
Коломейцев
27
Серкейра
67
Тугарев
69
Куликов
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
Московский "Локомотив" в матче 13-го тура чемпионата России одержал победу над грозненским "Ахматом", сообщает "Газета.ru". Встреча прошла в столице Чеченской республики и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Коломейцев и Жоау Мариу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Локомотив» выиграл пять матчей подряд в десятый раз в российской истории
Евро-футбол.рувчера в 17:19
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Происшествия
Более 40 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии
Газета.Ru 17 октября в 02:18
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой
39-летняя журналистка, главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой.
Экспресс газета 06:28
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования из-за популярности
Как предполагают поклонники, на фоне мании преследования и большой популярности могло быть подорвано здоровье знаменитости.
OAnews 06:01
Происшествия
Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
ТАСС 04:14
Музыка
Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем
Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Вечерняя Москва 02:15
Происшествия
Названа предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае
Названа неокончательная причина прорыва дамбы золотодобывающего предприятия в Курагинском районе Красноярского края.
Актуальные Новости 02:59
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Общество
Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков
Известия 03:54
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 вчера в 12:36
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
РИА Новости 03:59
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Политика
Власти России разрешили считать украинцев русскоязычными без экзамена
Правительство России одобрило отмену экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Газета.Ru 04:28
Политика
ЕС не договорился о начале вступления Албании и Северной Македонии
Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита не смогли договориться о решении начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией.
РЕН ТВ 17 октября в 20:33
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Политика
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
Накануне заседания Синода РПЦ некоторые видные греческие митрополиты заявили, что единого решения внутри Элладской церкви по Украине так и не было принято: многие архиереи либо выступили против признания раскольничьей ПЦУ, либо промолчали.
РИА Новости 01:00
Политика
Конгрессмены потребовали признать «Азов» террористической организацией
Группа из 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом попросили госсекретаря Майка Помпео объяснить, почему ряд экстремистских группировок, включая украинский батальон «Азов», не были включены Вашингтоном в список террористических организаций.
РБК вчера в 19:44
Политика
Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Газета.Ru 00:30
Происшествия
Пятеро детей погибли при пожаре под Ярославлем
Семь человек, включая пятерых несовершеннолетних, погибли при пожаре в Ростове Великом Ярославской области.
Lenta.ru 03:37
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:54
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Происшествия
Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске
Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
RT на русском 04:24
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Народные новости 01:45
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Космос
Hubble показал «портал в другое измерение»
Ученые даже сравнивают ее с "зияющим порталом в другое измерение". Однако на самом деле эта спиральная галактика является довольно обычной.
Российская газета 04:20
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Политика
Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit
Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.
РИА Новости вчера в 17:54
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Газета.Ru 03:38
Происшествия
В Новокузнецке пропали два подростка
РИА Новости 03:15
Авто
Bentley начала производство нового Flying Spur
Известный британский бренд запустил производство седана Bentley Flying Spur нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 08:45