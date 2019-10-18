РПЛ

Радио SputnikРадио Sputnik«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче 13-го тура чемпионата России

Ахмат — Локомотив
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
23′
Александр Коломейцев
32′
Лука Джорджевич
Даниил Куликов
40′
Дмитрий Живоглядов
Одисе Роши
Конрад Михаляк
46′
Магомед Мусалов
Евгений Харин
53′
Евгений Харин
75′
Денис Глушаков
Антон Швец
77′
80′
Даниил Куликов
86′
Жоау Мариу
Ризван Уциев
89′
89′
Жоау Мариу
Роман Тугарев
Московский "Локомотив" в матче 13-го тура чемпионата России одержал победу над грозненским "Ахматом", сообщает "Газета.ru". Встреча прошла в столице Чеченской республики и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Коломейцев и Жоау Мариу.
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