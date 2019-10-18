РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Ахмат — Локомотив
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
23′
Александр Коломейцев
32′
Лука Джорджевич
Даниил Куликов
40′
Дмитрий Живоглядов
Одисе Роши
Конрад Михаляк
46′
Магомед Мусалов
Евгений Харин
53′
Евгений Харин
75′
Денис Глушаков
Антон Швец
77′
80′
Даниил Куликов
86′
Жоау Мариу
Ризван Уциев
89′
89′
Жоау Мариу
Роман Тугарев
Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Грозном встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Александр Коломейцев (23), Жоау Мариу (86).
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