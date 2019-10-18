Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Грозном встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Александр Коломейцев (23), Жоау Мариу (86).

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Общество На Украине сократилась численность населения За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек.

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Происшествия В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.

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