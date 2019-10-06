Футболисты московского "Локомотива" победили тульский "Арсенал" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России и вышли на первое место в турнирной таблице. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1. В составе "Локомотива" голы забили Эдер (9-я минута) и Алексей Миранчук (45+2, с пенальти).

«Локомотив» обыграл «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ

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