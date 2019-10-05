РПЛ

Нева СпортНева Спорт«Локомотив» обыграл «Арсенал» благодаря голу Миранчука

Локомотив — Арсенал (Тула)
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Эдер
10′
11′
Эванс Кангва
Федор Смолов
Алексей Миранчук
20′
Владислав Игнатьев
23′
45′+1′
Михаил Левашов
Алексей Миранчук
45′+1′
Бенедикт Хеведес
Станислав Магкеев
46′
46′
Евгений Луценко
Даниил Лесовой
Дмитрий Баринов
50′
61′
Виктор Альварес
64′
Георгий Костадинов
73′
Александр Ломовицкий
82′
Гия Григалава
85′
Александр Ломовицкий
Александру Тудорие
Александр Коломейцев
Брайан Идову
86′
В матче 12-го тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:1. В составе хозяев по мячу забили Антонио Эдер с передачи Федора Смолова на девятой минуте и Алексей Миранчук с пенальти на второй добавленной к первому тайму минуте.
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