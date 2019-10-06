РПЛ
News.ruЛокомотив — Арсенал (Тула) 2:1
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Эдер
|10′
|11′
Эванс Кангва
Федор Смолов
Алексей Миранчук
|20′
Владислав Игнатьев
|23′
|45′+1′
Михаил Левашов
Алексей Миранчук
|45′+1′
Бенедикт Хеведес
Станислав Магкеев
|46′
|46′
Евгений Луценко
Даниил Лесовой
Дмитрий Баринов
|50′
|61′
Виктор Альварес
|64′
Георгий Костадинов
|73′
Александр Ломовицкий
|82′
Гия Григалава
|85′
Александр Ломовицкий
Александру Тудорие
Александр Коломейцев
Брайан Идову
|86′
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
37
Магкеев
14
Чорлука
31
Рыбус
3
Идову
6
Баринов
27
Серкейра
23
Мариу
19
Эдер
59
Миранчук
36
Левашов
4
Бауэр
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
11
Ткачев
70
Костадинов
23
Горбатенко
30
Тудорие
22
Лесовой
10
Кангва
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счёт на девятой минуте открыл нападающий железнодорожников Эдер.
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