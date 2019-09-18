18 сентября московский "Локомотив" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде обыграл леверкузенский "Байер".

Как «Локомотив» обыграл «Байер» в Лиге чемпионов

Политика Начались переговоры по транзиту газа через Украину «Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».

Здоровье В поликлинике Калининграда появились талоны «Просто спросить» Отмечается, что опция появилась в электронной очереди две недели назад и с тех пор ей воспользовались более 500 человек.

Финансы Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.

Футбол Прогнозисты полагаются на победу киевского «Динамо» в матче с «Мальме» Прогнозисты (31%) в большинстве своем не сомневаются в победе хоязев поля, в то время как 12 процентов аналитиков все же предпочитают поставить на гостей, видимо, учитывая тот факт, что киевляне вот уже шесть матчей не могут выиграть во внутреннем первенстве.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.

Политика Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.

Происшествия Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект» Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.

Происшествия Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.

Здоровье В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Происшествия Задержанному «подрывнику» моста в Киеве предъявили обвинение Участнику войны в Донбассе, задержанному на Мосту метро в Киеве, решили предъявить обвинение в хулиганстве, заявил 19 сентября на брифинге заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Крищенко.

Общество В России изменят порядок взыскания долгов с граждан Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.

Политика Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии.

Энергетика Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.

Происшествия Задержан бывший вице-президент «Анжи» Бывший вице-президент футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД по Дагестану.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Происшествия В Татарстане мать превратила троих сыновей в маугли В Набережных Челнах у одинокой матери изъяли трех братьев-маугли.

Гаджеты В Windows 10 «сломали» антивирус Недавно пользователи начали жаловаться на то, что свежий кумулятивный апдейт Windows 10 «ломает» целый ряд систем.

Авто Skoda запустила производство первого гибрида Новый сменный гибрид Skoda Superb iV производится исключительно в Квасинах, где он построен на той же производственной линии, что и модификации Superb, которые приводятся в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания.

Общество УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.