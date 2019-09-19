Экс-чемпионы России по футболу из московского "Локомотива" взяли старт на групповом этапе Лиги чемпионов, сыграв в немецком Леверкузене против местного "Байера".

Московский «Локомотив» с победы стартовал в Лиге чемпионов

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