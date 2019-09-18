Лига чемпионов

Москва 24Москва 24ФК «Локомотив» обыграл немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов

Байер — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Бай-Арена»
16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
25′
37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
46′
55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
71′
Чарлес Арангис
76′
90′+3′
Жоау Мариу
Брайан Идову
Футболисты московского клуба "Локомотив" одержали победу над леверкузенским "Байером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

🤡 Кариус как обычно: выбежал из штрафной, не попал головой по мячу, получил в пустые

Sports.ru17:55

Большое интервью Медведева и разбор парижского провала «Реала». Главные тексты 19 сентября

Матч ТВ17:25

«Локо» обыграл «Байер» в матче ЛЧ: Супер-Крыховяк и непроходимый Чорлука

МК-Спорт05:41

Бенедикт Хеведес: «Байер» может конкурировать с нами за третье место в группе

Советский спорт05:39

«Стартовали в Лиге чемпионов с большой победы». Жоау Мариу — о победе «Локо» над «Байером»

Спорт-Экспресс06:58

Прыжок Баринова, ляп Хёведеса, крутой Крыховяк. Фото победы «Локо» над «Байером»

Чемпионат02:00

Лига чемпионов. Байер – Локомотив. Прогнозы. Сколько будет забито голов?

Букмекеры.рфвчера в 05:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 22:54, Вашингтон
Здоровье

Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России

Как отмечается в отчете Счетной палаты, основной причиной инвалидности взрослых до 2016 года были болезни системы кровообращения, с 2017 года — злокачественные новообразования.
РБК 17:00
Гаджеты

Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim

Tele2 первым из российских операторов начал выдавать абонентам eSim 29 апреля в нескольких московских салонах, но уже на следующий день выдача была приостановлена.
Ведомости 13:43
Кино

Умер французский актер Шарль Жерар

В одной из больниц Парижа в возрасте 92 лет скончался французский актер Шарль Жерар, сообщает Figaro.
Московский Комсомолец 15:37
Армия и оружие

Лавров заявил о размещении оружия США в космосе

По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Киберспорт

В Dota 2 начался новый рейтинговый сезон

Valve экспериментирует с рейтинговой системой – изменили приоритет поиска ролей, добавили репорты за игру не на своей роли во время драфта и начала матча, компания борется со смурфами и банит токсичных и нечестных игроков.
Cyber.sports.ru 16:59
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Космос

Илон Маск показал новые фотографии прототипа корабля Starship

19.09.19 Глава SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter опубликовал новые фотографии прототипа космического корабля для орбитальных испытаний Starship.
Портал Поиск 06:00
Происшествия

В Кузбассе начали поиск двух человек, пропавших в тайге неделю назад

ТАСС 03:50
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Армия и оружие

Американский генерал сообщил о готовом плане прорыва ПВО Калининграда

У США есть план для прорыва российских ПВО, заявил журналистам главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян, пишет Breaking Defense.
РБК 18:40
Шоу-бизнес

Волочкова показала фигуру как у бодибилдера

Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».
Wday.ru вчера в 01:17
Политика

Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru 13:35
Общество

«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС 21:59
Политика

Дональд Трамп встретился с Марком Цукербергом

Президент США Дональд Трамп встретился с основателем Facebook Марком Цукербергом. Встреча произошла в Овальном кабинете Белого дома.
Вести.Ru 21:06
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Происшествия

В Бурятии задержали идущего к Путину «шамана»

Lenta.ru 05:12
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки

После новостей о случившемся с девочкой Лидия попыталась встретиться с ребенком, однако ее не пустили даже в больницу.
Известия вчера в 06:15
Транспорт

Россияне массово отказываются от автомобилей из-за роста цен на бензин

Растущие цены на бензин стали основной причиной массового отказа россиян от использования автомобилей.
Авто Воронеж 03:15
Политика

Трамп ужесточит условия торговой сделки с КНР в случае переизбрания

В случае переизбрания президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует ужесточить условия заключения новой торговой сделки с Китаем, если Пекин не пойдет на ее подписание до ноября 2020 года.
РЕН ТВ 17 сентября в 16:15
Происшествия

Российских детей облили горящим маслом в Турции

Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19:21
Авто

Skoda готовит обновленный Skoda Rapid

Rapid для Китая будет стилистически переделан под новый европейский хэтчбек Skoda Scala: автомобилю дали похожую переднюю часть, заменили бамперы и наградили горизонтальными задними фонарями с дополнительными секциями на крышке багажного отделения.
Тарантас Ньюс 17 сентября в 14:46
Происшествия

В Петербурге задержан президент банка «Прайм Финанс»

По информации «Фонтанки», в ночь на 19 сентября второе управление Следственного комитета России с дислокацией в Петербурге задержало 55-летнего президента банка «Прайм Финанс» Михаила Табунова.
Фонтанка.Ру 03:05
Технологии

Воронежский авиазавод завершил стапельную сборку первого Ил-96-400М

На ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Время Воронежа вчера в 09:14
Общество

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье

Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости 18:31
Происшествия

Директор ФБК Жданов задержан в Москве

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:32
Футбол

Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».
RT на русском 18:29
Армия и оружие

Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.
Rambler News Service вчера в 02:03
Армия и оружие

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19:57
Кино

Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей

С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».
Пятый канал 17 сентября в 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное