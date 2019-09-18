Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов

Байер — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Бай-Арена»
16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
25′
37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
46′
55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
71′
Чарлес Арангис
76′
90′+3′
Жоау Мариу
Брайан Идову
Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Леверкузене, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов.
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