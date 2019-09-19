Лига чемпионов
Коммерсантъ«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
|16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
|25′
|37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
|46′
|55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
|71′
Чарлес Арангис
|76′
|90′+3′
Жоау Мариу
Брайан Идову
|69%
|Владение мячом
|31%
|89%
|Процент точных передач
|66%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|2
|9
|Угловые
|2
|7
|Отборы
|19
|13
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Байер
Расстановка 4‑5‑1
1
Градецки
8
Бендер
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
38
Бельараби
20
Арангис
29
Хавертц
11
Амири
13
Аларио
31
Фолланд
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
31
Рыбус
6
Баринов
27
Серкейра
7
Крыховяк
17
Жемалетдинов
9
Смолов
3
Идову
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
«Локомотив» одержал победу над немецким клубом «Байер» в матче перового тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:55, Вашингтон
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