"Локомотив" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре "железнодорожники" на выезде одолели немецкий "Байер" - 2:1. Москвичи приехали в Леверкузен с колоссальными кадровыми проблемами.

«Локомотив» обыграл в гостях «Байер» в Лиге чемпионов

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