Лига чемпионов

Российская газетаРоссийская газета«Локомотив» обыграл в гостях «Байер» в Лиге чемпионов

Байер — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Бай-Арена»
16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
25′
37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
46′
55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
71′
Чарлес Арангис
76′
90′+3′
Жоау Мариу
Брайан Идову
"Локомотив" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре "железнодорожники" на выезде одолели немецкий "Байер" - 2:1. Москвичи приехали в Леверкузен с колоссальными кадровыми проблемами.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Баринов в полном порядке. Все началось с сурового воспитания в «Сатурне», теперь мечта – АПЛ через 3-4 года

Sports.ruвчера в 21:21

«Локомотив» впервые стартовал с победы в группе Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 17:58

Победа за счет характера. «Локомотив» обыграл «Байер» в первом матче группового этапа ЛЧ

ТАССвчера в 23:16

«Байер» ставил на случай, «Локомотив» — на идею. И оказался прав

Матч ТВвчера в 17:44

Победа «Локомотив» на «Бай-Арене» в видеообзоре матча с «Байером»

Sport.ruвчера в 18:14

Победив «Байер», «Локомотив» повторил достижение 17-летней давности

Советский спортвчера в 18:18

Актёр Баринов — о «Локо»: гениально выстроенный план и потрясающее исполнение

Чемпионатвчера в 17:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 00:27, Вашингтон
Происшествия

Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова

Басманный суд Москвы арестовал до 16 ноября адвоката Дагира Хасавова, который ранее представлял интересы экс-главы правительства Республики Дагестан.
РБК вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК вчера в 14:57
Политика

Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета не исключает того, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства.
РБК вчера в 12:20
Политика

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Политика

Европарламент одобрил перенос даты Brexit

Европарламент на пленарной сессии поддержал отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом говорится в принятой им резолюции.
News.ru вчера в 07:19
Политика

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Политика

В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»

Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Газета.Ru вчера в 17:57
Происшествия

В общежитии под Челябинском взорвали гранату

Lenta.ru вчера в 12:56
Общество

Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей.
РБК вчера в 16:29
Политика

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Газета.Ru вчера в 23:59
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Здоровье

Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день

Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Общество

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление

В результате рынок агентского взыскания может вырасти в полтора раза уже в 2020 году, причем правозащитники, несмотря на формально улучшающие положение граждан нормы, ожидают серьезного усугубления проблем должников.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Армия и оружие

В США нашли у России танк мощнее «Арматы»

Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.
Lenta.ru вчера в 17:19
Футбол

Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

На официальном сайте УЕФА стартовало голосование по определению лучшего игрока по итогам первых матчей стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч ТВ вчера в 19:14
Политика

Трамп решил усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия вчера в 09:57
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Экономика

Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России

Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
РБК вчера в 06:28
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Принцесса Шарлотта рассказала о беременности Кейт Миддлтон

Королевская семья пока не дает комментариев о беременности Кейт, но, возможно, слухи окажутся правдой.
Euromag.ru вчера в 05:09
Финансы

ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости вчера в 01:49
Политика

Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США

Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.
Известия вчера в 23:18
Футбол

Юрий Семин: травмы Миранчуков создали «Локомотиву» проблемы

Вести.Ru вчера в 19:40
Экономика

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM вчера в 00:14
Общество

Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла

В последнее время у некоторых медиков вызывает опасение употребление рыбы из-за возможного содержания в ней токсичных веществ - например, ртути.
Российская газета вчера в 01:45
Единоборства

Хабиба призвали поменять отношение к животным после борьбы с медведем

"PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с мистером Нурмагомедовым, пока он не изменит отношение к животным, не станет уважать их, как они того заслуживают", — заявила руководитель британского подразделения PETA (англ. — Организация людей за этическое отношение к животным) Элиза Аллен.
Нева Спорт вчера в 06:59
Финансы

Ставка ФРС снижена на 25 базисных пунктов

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл поддался на требование президента США снизить ставку.
Газета.Ru вчера в 14:17
Гаджеты

Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A

Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru вчера в 20:37
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное