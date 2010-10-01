Лига чемпионов

RT на русскомRT на русском«Локомотив» одержал победу над «Байером» в ЛЧ

Байер — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Бай-Арена»
16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
25′
37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
46′
55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
71′
Чарлес Арангис
76′
90′+3′
Жоау Мариу
Брайан Идову
Московский «Локомотив» сумел одержать победу над леверкузенским «Байером» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча, которая проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Локомотива».
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