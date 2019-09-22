РПЛ

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваФутболисты «Локомотива» победили «Оренбург» в матче чемпионата России

Оренбург — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
10′
Дмитрий Баринов
33′
Владислав Игнатьев
45′+1′
Дмитрий Живоглядов
48′
Федор Смолов
Жига Шкофлек
Вадим Афонин
64′
68′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
Филип Рогич
69′
75′
Федор Смолов
Эдер
77′
Александр Коломейцев
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
81′
88′
Эдер
Филип Рогич
Андреа Чуканов
88′
90′
Дмитрий Баринов
Брайан Идову
Артем Кулишев
90′+2′
Футболисты московского «Локомотива» победили ФК «Оренбург» в десятом туре чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:2. Голы в составе «Локомотива» забили Дмитрий Баринов (10-я минута), Федор Смолов (48-я минута, пенальти) и Эдер (88-я минута).
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