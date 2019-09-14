РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Сочи — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
13′
Антон Миранчук
Эдер
20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
38′
42′
Дмитрий Живоглядов
45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
46′
Игорь Юрганов
62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
76′
79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
90′+3′
Московский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась со счетом 1:0. Гол забил Гжегож Крыховяк (20).
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