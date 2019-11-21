РПЛ

Бомбардир.руБомбардир.руРПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в стартовом матче 17-го тура

В стартовом матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» одержал выездную победу над «Тамбовом» – 3:2. Благодаря этой победе «Локомотив» сократил отставание от «Зенита», идущего первым, до двух очков. «Тамбов» остался на 14-м месте и прервал свою трехматчевую серию из побед.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Видео всех голов 17-го тура РПЛ

Советский спортвчера в 03:37

Футбол, РПЛ, Тамбов - Локомотив, Прямая текстовая трансляция

Sport.ru22 ноября в 11:00

«Тамбов» — «Локомотив» — 2:3. Видеообзор матча РПЛ

Sport24.ru22 ноября в 14:45

РПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в стартовом матче 17-го тура

Бомбардир.ру22 ноября в 13:20

Феерия Крыховяка, пальмы на трибуне и селфи с Бариновым. Фото победы «Локо»

Чемпионатвчера в 01:00

«Локомотив» в гостях обыграл «Тамбов», Крыховяк оформил дубль

Спорт-Экспресс22 ноября в 13:24

Проверка чемпионом

Российская газета21 ноября в 13:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости 22 ноября в 12:53
Общество

Noize MC оштрафовали за баттл со Шнуровым

Газета.Ru 02:51
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Общество

Путин поздравил Кустурицу с юбилеем

Владимир Путин поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с 65-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РБК 02:59
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник MQ-9.
Тульская служба новостей вчера в 04:52
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия

Умер пилот самолета, летевшего из Москвы в Анапу

Второй пилот самолета, летевшего в воскресенье из Москвы в Анапу, скончался во время экстренного приземления в аэропорту Ростова-на-Дону.
Вести.Ru 03:40
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Шоу-бизнес

Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в эфире НСН прокомментировал планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, выступив против бойкота певицы.
РИА Новости вчера в 23:22
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК вчера в 18:59
Политика

Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Газета.Ru вчера в 14:53
Общество

В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии

Эхо Москвы вчера в 13:00
Политика

Рогозин рассказал Путину о ходе строительства космодрома «Восточный»

В ходе встречи Рогозин отчитался о строительстве второй очереди космодрома "Восточный".
Народные новости вчера в 17:34
Политика

Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал историю о том, как фраза советского дипломата Олега Трояновского стала мемом в кругах ООН.
RT на русском 04:02
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия вчера в 05:06
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

РИА Новости 01:15
Авто

Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель

Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
SpeedMe вчера в 12:03
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика

Шохин заявил, что встреча Путина с бизнесом может пройти до конца года

Так что собираемся", - сказал Шохин в ответ на вопрос, планирует ли российский бизнес встречу с главой государства, которая обычно проходит в конце года.
РИА Новости 00:28
Футбол

«Спартак» прилетел в Екатеринбург

«Спартак» прилетел в Екатеринбург, сообщает официальный Twitter красно-белых.
Спорт-Экспресс вчера в 11:36
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой

Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
КП - Новосибирск 22 ноября в 09:05
Футбол

Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле

РИА Новости 02:39
Армия и оружие

С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме

Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.
Русская Планета вчера в 07:43
Общество

Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 03:41
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Футбол

«Фламенго» победил в финале Кубка Либертадорес

Bookmaker-ratings.ru 00:11
Футбол

Фанаты «Реала» ответили Бэйлу на его празднование с баннером

Фанаты «Реала» ответили хавбеку Гарету Бэйлу, нарисовав свой плакат.
Bookmaker-ratings.ru 01:51
Теннис

Рублёв обыграл канадца в полуфинальном матче Кубка Дэвиса

News.ru вчера в 06:53
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное