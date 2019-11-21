РПЛ
Бомбардир.руРПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в стартовом матче 17-го тура
В стартовом матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» одержал выездную победу над «Тамбовом» – 3:2. Благодаря этой победе «Локомотив» сократил отставание от «Зенита», идущего первым, до двух очков. «Тамбов» остался на 14-м месте и прервал свою трехматчевую серию из побед.
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