РПЛ

Национальная служба новостейНациональная служба новостей«Локомотив» обыграл «Тамбов» в РПЛ со счетом 3:2

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей. Счет игры открыл Гжегож Крыковях, он забил гол на 29-й минуте встречи. За матч он оформил дубль, направив мяч в ворота соперника на 55-й минуте.
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РПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в стартовом матче 17-го тура

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«Локомотив» в гостях обыграл «Тамбов», Крыховяк оформил дубль

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«Тамбов» — «Локомотив» — 2:3. Видеообзор матча РПЛ

Sport24.ru22 ноября в 14:45

Тамбов - Локомотив - 2:3. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ22 ноября в 14:30
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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом под Оренбургом

Пять человек стали жертвами автоаварии с участием фуры и минивэна на трассе в Оренбургской области.
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Политика

Египетские парламентарии отвергли требование США не закупать СУ-35

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Красная весна вчера в 15:08
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

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Интерфакс 22 ноября в 02:38
Футбол

Фанаты «Факела» выбежали на поле и подрались с игроками в матче ФНЛ

По ходу матча четыре болельщика выбежали на поле и подрались с игроками «Факела».
Metaratings вчера в 11:10
Наука

Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона

Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Goroday.ru вчера в 11:20
Футбол

Болельщики «Реала» освистывали каждое касание Бэйла

Спорт БИЗНЕС Online 01:08
Происшествия

Два речных теплохода сгорели в Астрахани

Как стало известно, два судна горели на общей площади 400 кв. м. Отмечается, что во время пожара теплоходы были в отстое.
Газета.Ru вчера в 22:50
Политика

США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
РБК вчера в 23:40
Единоборства

Деонтей Уайлдер добыл 41-ю победу нокаутом

Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Lenta.ru 01:26
Армия и оружие

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты

Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Суть событий вчера в 10:00
Общество

В Совфеде посоветовали игнорировать концерты Ротару в России

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Газета.Ru 21 ноября в 22:29
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС 22 ноября в 13:01
Здоровье

Названы снижающие мужественность продукты

Врачи назвали продукты, частое употребление которых снижает уровень «мужского гормона» тестостерона, а потому отрицательно влияет на здоровье мужчины.
Ferra вчера в 10:24
Политика

Глава ВМС США опроверг информацию о своей готовности уйти в отставку

Глава ВМС США Ричард Спенсер не собирается уходить в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по поводу морского пехотинца, которого могут исключить из элитных войск.
РБК 00:41
Происшествия

Во Владивостоке арестовали выкинувшую ребенка в окно женщину

Жительницу Владивостока арестовали по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она, по данным следствия, выбросила из окна, сообщает СУСК по Приморскому краю.
РИА Новости 00:51
Общество

В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии

Эхо Москвы вчера в 13:00
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Спорт

Юрий Ганус не сомневается, что ВАДА лишит РУСАДА статуса соответствия

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус уверен, что исполком ВАДА лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агенство, последовав рекомендации комитета по соответствию ВАДА.
Спорт день за днем вчера в 03:56
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В Москве прошел XIX-й съезд партии «Единая Россия»

Телекомпания Грозный вчера в 15:21
Происшествия

Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
РИА Новости вчера в 21:08
Общество

Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили

Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Lenta.ru 22 ноября в 03:58
Общество

Раскрыта причастность сотрудников ГРУ к отравлению болгарского бизнесмена

Не менее семи сотрудников ГРУ могут быть причастны к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.
Lenta.ru вчера в 17:29
Энергетика

Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом

В непростых "газовых" взаимоотношениях России с Украиной и Польшей каждую историю часто рассматривают в отдельности.
РИА Новости 22 ноября в 00:00
Шоу-бизнес

Немного понтов: Виктория Боня показала дом в Лондоне

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Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
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Шоу-бизнес

Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии

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Власти США разрешили Microsoft работать с Huawei

Ожидается еще послабление запретов на торговлю с Huawei таким компаниям как Qualcomm, а она поставляет чипы для китайского телекоммуникационного гиганта, и стоит отметить, что Huawei у Qualcomm ранее заказывала очень много «железа».
Astera 22 ноября в 16:13
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия вчера в 05:19
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