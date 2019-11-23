Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей. Счет игры открыл Гжегож Крыковях, он забил гол на 29-й минуте встречи. За матч он оформил дубль, направив мяч в ворота соперника на 55-й минуте.

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