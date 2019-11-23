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«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги, который прошел в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Встреча закончилась со счетом 2:3. Счет был открыт на 29-й минуте матча.
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РПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в стартовом матче 17-го тура

Бомбардир.ру22 ноября в 13:20

Дубль Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

РИА Новости22 ноября в 13:33

Феерия Крыховяка, пальмы на трибуне и селфи с Бариновым. Фото победы «Локо»

Чемпионатвчера в 01:00

«Тамбов» на своем поле уступил «Локомотиву», прервав свою серию из трех побед

Советский спорт22 ноября в 13:25

«Тамбов» — «Локомотив» — 2:3. Видеообзор матча РПЛ

Sport24.ru22 ноября в 14:45

«Локомотив» в гостях обыграл «Тамбов», Крыховяк оформил дубль

Спорт-Экспресс22 ноября в 13:24

Футбол, РПЛ, Тамбов - Локомотив, Прямая текстовая трансляция

Sport.ru22 ноября в 11:00
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Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Политика

Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.
РИА Новости 05:13
Происшествия

В ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли 23 человека

Коммерсантъ 07:20
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Футбол

Голы Азмуна и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Рубином»

Счет в матче на стадионе "Центральный" был открыт на 8-й минуте. За гостей забил бывший нападающий "Рубина" Сердар Азмун.
Московский Комсомолец вчера в 08:19
Политика

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал Крым "плацдармом для господства" России в Средиземном море.
РИА Новости 07:23
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Фигурист Петр Чернышев удалил совместные фотографии актрисы Анастасии Заворотнюк из социальных сетей.
Evo-rus.com 06:51
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Вертолет совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале из-за отказа хвостового механизма.
Известия 05:42
Кино

Раскрыт секрет постельной сцены с участием Асмус в фильме «Текст»

Продюсер Ольга Леснова рассказала о том, что актриса Кристина Асмус использовала специальные накладки для прикрытия интимных частей тела во время съемок откровенной сцены в драме «Текст».
Политическая Экспертиза 21 ноября в 01:36
Политика

Путин обсудил с Рогозиным ход строительства космодрома «Восточный»

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о ходе строительства космодрома «Восточный», пишут РИА Новости.
ПолитРоссия вчера в 11:38
Общество

Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым

Российский рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) должен выплатить штраф после поэтического баттла с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Lenta.ru 03:23
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Происшествия

В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек

В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
BFM.ru 01:18
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Политика

Блумберг собирается помешать Трампу переизбраться на пост президента

Майкл Блумберг – экс-мэр Нью-Йорка – сделает всё, что в его силах, чтобы не позволить действующему президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Expert.ru 06:12
Футбол

Арбитр не показал желтой карточки в эпизоде в переломом ноги Глебова

Полузащитник "Ростова" Данил Глебов получил тяжкую травму в матче 17-го тура Российский премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо".
Газета.Ru 06:13
Политика

Медведев пообещал сохранить советские льготы

Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Известия вчера в 08:20
Музыка

Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Газета.Ru 05:51
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей вчера в 04:52
Хоккей

В Сочи представлена программа подготовки хоккеистов «Красная машина»

23 ноября в Сочи Федерация хоккея России провела презентацию новых продуктов и разделов национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина».
Чемпионат 07:00
Экономика

Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 00:00
Происшествия

Подозреваемого в убийстве любовницы задержали во время ДТП в Карелии

Сотрудники полиции в Карелии задержали подозреваемого в жестоком убийстве своей сожительницы.
РЕН ТВ 06:46
Фигурное катание

Авербух: Загитовой и Медведевой нужно отказаться от ледовых шоу

РИА Новости 07:14
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service 22 ноября в 12:58
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева: «Злюсь на тех подписчиков, которые меня задолбали»

Лариса Гузеева решила жестко поговорить с подписчиками, которые постоянно критикуют ее.
StarHit.ru 03:00
Фигурное катание

Косторная с ошибкой исполнила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Японии

16-летняя фигуристка Алена Косторная с ошибкой на тройном акселе исполнила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Японии.
Спорт-Экспресс вчера в 04:32
Происшествия

Во Владивостоке арестовали мать, выбросившую из окна младенца

Во Владивостоке арестовали женщину, выкинувшую новорождённого из окна восьмого этажа жилого дома.
News.ru 00:56
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Космос

Во Вселенной произошел взрыв второй по мощности после Большого взрыва

Комсомольская правда 21 ноября в 09:20
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