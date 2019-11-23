РПЛ
ТК Звезда«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги, который прошел в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Встреча закончилась со счетом 2:3. Счет был открыт на 29-й минуте матча.
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«Тамбов» на своем поле уступил «Локомотиву», прервав свою серию из трех побед
Советский спорт22 ноября в 13:25
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