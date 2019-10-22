Футбол
Вести.Ru«Локомотив» обыграл «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
6
Хедира
5
Пьянич
30
Бентанкур
14
Матюиди
10
Дибала
7
Роналду
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
3
Идову
23
Мариу
6
Баринов
27
Серкейра
7
Крыховяк
59
Миранчук
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
В матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА московский "Локомотив" на выезде обыграл итальянский "Ювентус" – 2:1. У победителей встречи голами отметились Максим Петров и Илья Петухов, забившие на 29-й и 77-й минутах соответственно.
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