Футбол

Вести.RuВести.Ru«Локомотив» обыграл «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА

Ювентус — Локомотив
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ювентус»
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
  
16
Куадрадо
  
19
Бонуччи
  
4
Де Лигт
  
12
Сандро
  
6
Хедира
  
5
Пьянич
  
30
Бентанкур
  
14
Матюиди
  
10
Дибала
  
7
Роналду
  
1
Гилерме
  
20
Игнатьев
  
14
Чорлука
  
5
Хёведес
  
3
Идову
  
23
Мариу
  
6
Баринов
  
27
Серкейра
  
7
Крыховяк
  
59
Миранчук
  
19
Эдер
  
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
В матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА московский "Локомотив" на выезде обыграл итальянский "Ювентус" – 2:1. У победителей встречи голами отметились Максим Петров и Илья Петухов, забившие на 29-й и 77-й минутах соответственно.
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